Следком проводит проверку по факту гибели двух альпинистов из Перми Они осуществляли восхождение на вершину в Приэльбрусье Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет РФ по Кабардино-Балкарской республике начал предварительное расследование обстоятельств гибели двух альпинистов, сорвавшихся при восхождении на гору Уллу-Тау в районе ущелья Адыл-Су, сообщает официальный сайт ведомства.

Согласно предварительной информации следкома, трагедия произошла 20 августа 2025 года. Два уроженца Перми, 1998 и 2000 г.р., в составе альпинистской группы осуществляли восхождение на вершину. В результате потери равновесия, они упали в пропасть, что привело к их гибели.

В настоящее время следователи устанавливают детали произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших. На основании результатов проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в МЧС республики сообщали, что тела погибших пока эвакуировать не удалось. Вопрос решается, рассматривается возможность привлечения вертолёта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.