Во время восхождения на Приэльбрусье погибли двое альпинистов из Перми
Спасательные службы готовятся к операции по транспортировке тел погибших
В Кабардино-Балкарии, в районе Приэльбрусья, в ущелье Адыл-Су, произошло ЧП, унёсшее жизни двух альпинистов из Перми, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
По информации Telegram-канала SHOT, это были мужчина и женщина.
Спасатели уточнили, что туристы совершали восхождение на пик Виа-тау, высота которого составляет 3742 м. Во время подъёма произошел срыв, ставший для них смертельным.
На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
В настоящий момент спасательные службы готовятся к операции по транспортировке тел погибших. Решается вопрос о привлечении авиации.
Новость дополняется.
