Во время восхождения на Приэльбрусье погибли двое альпинистов из Перми Спасательные службы готовятся к операции по транспортировке тел погибших Поделиться Твитнуть

ущелье Адыл-Су / фото: дзен-канал: "КБР туризм"

В Кабардино-Балкарии, в районе Приэльбрусья, в ущелье Адыл-Су, произошло ЧП, унёсшее жизни двух альпинистов из Перми, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

По информации Telegram-канала SHOT, это были мужчина и женщина.

Спасатели уточнили, что туристы совершали восхождение на пик Виа-тау, высота которого составляет 3742 м. Во время подъёма произошел срыв, ставший для них смертельным.

На место незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

В настоящий момент спасательные службы готовятся к операции по транспортировке тел погибших. Решается вопрос о привлечении авиации.

Новость дополняется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.