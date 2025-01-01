В СК официально подтвердили личности погибших альпинистов из Перми Поделиться Твитнуть

фото с сайта perm.aif.ru

Согласно информации, полученной сайтом perm.aif.ru в Следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике, жертвами трагического инцидента в горах Приэльбрусья стали пермяки Артём Хохлов и Елена Ситникова. Ранее эти сведения распространялись СМИ без официального подтверждения.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в начале предварительной проверки по факту гибели двух человек в ущелье Адыл-Су была допущена неточность в указании года рождения одного из погибших. Представители следственного управления республики пояснили, что впоследствии данные были скорректированы: установлены личности мужчины 1998 г.р. и женщины 1990 г.р.

Известно, что Артём и Елена ранее были знакомы и имели опыт совместных восхождений, в том числе участвовали в составе организованной группы при покорении горы Уллу-Тау.

Представители следственного комитета Кабардино-Балкарии также отметили, что извлечение тел альпинистов затруднено из-за сложной доступности района, где произошла трагедия. Поисковые работы продолжатся 21 августа.

