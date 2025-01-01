Стали известны подробности о погибших в Приэльбрусье альпинистах из Перми Поделиться Твитнуть

фото опубликовано на сайте 59.ru

В районе Приэльбрусья трагически погибли двое альпинистов из Перми: Елена Ситникова, 35 лет, и Артём Хохлов, 27 лет. Об этом пишет 59.ru. Также издание публикует фотографии погибших.

Согласно данным, размещённым в социальных сетях, Елена Ситникова родилась 17 июня 1990 года. Она выпускница филологического факультета ПГНИУ, работала в многофункциональном центре Пермского государственного медицинского университета, однако актуальность данной информации на момент гибели не подтверждена. Альпинизм был её давним увлечением.

Артём Хохлов родился 30 марта 1998 года. По данным «Контур Фокус», он имел статус индивидуального предпринимателя и осуществлял деятельность в сфере информационных технологий. Альпинизмом он увлёкся относительно недавно.

Как сообщает SHOT, трагически погибшие в ущелье Адыл-Су, что в Кабардино-Балкарии альпинисты из Перми за год до этого покорили Эльбрус, достигнув отметки в 5642 м, и мечтали о покорении Эвереста, они были членами местной федерации альпинизма.

Ранее сообщалось, что следком Кабардино-Балкарии проводит доследственную проверку по факту ЧП. Личности погибших в ведомстве не раскрыли. По данным МЧС региона тела погибших альпинистов пока не эвакуировали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.