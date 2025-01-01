Объявлен сбор средств для эвакуации тел погибших альпинистов из Перми Для аренды вертолёта требуется 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото из группы «Пермская школа альпинизма»

Близкие пермских альпинистов Артёма Хохлова и Елены Ситниковой, погибших при покорении вершины Уллу-Тау в Кабардино-Балкарской республике 20 августа, инициировали сбор средств для аренды вертолёта с целью эвакуации тел. Необходимо собрать 900 тыс. руб.

В сообщении, опубликованном в группе «Пермская школа альпинизма», отмечается, что вопрос финансовой поддержки со стороны страховой организации остаётся пока открытым.

Ранее в МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что тела альпинистов в четверг, 21 августа, эвакуировали на высоту 3200 м, затем операция была приостановлена. На место привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники (всего 30 чел.).

В пятницу, 22 августа, планируется применение авиации для транспортировки тел погибших, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что следком проводит проверку по факту гибели двух альпинистов из Перми.

