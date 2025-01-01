Алёна Бронникова Проект аквапарка в Перми разрабатывается совместно с испанской компанией Девелопер планировал построить объект до 2028 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проектированием аквапарка в Камской долине Перми инвестор строительства занимается совместно с испанской компанией. Как отметил во время обсуждения проектов КРТ на форуме «Города будущего» генеральный директор девелопера «Железно» Юрий Захаров, данная компания является одним из мировых лидеров по проектированию аквапарков.

«В нашем случае это впервые, когда правительство попросило не школу построить, а такой социально значимый проект, которого в Перми не хватало, — круглогодичный аквапарк. И нам в договорной документации с регионом прописали всё, включая количество горок, для включения в состав этого проекта. Сейчас он проектируется совместно с испанской компанией, одним из мировых лидеров по проектированию аквапарков», — рассказал Захаров.

Напомним, в прошлом году власти подписали приказ о КРТ двух несмежных участков, расположенных в Ленинском и Индустриальном районах Перми, со сроком реализации 15 лет со дня заключения договора. Согласно условиям, инвестор должен построить вместо картодрома в Камской долине жилой комплекс с аквапарком и парком аттракционов, а на ш. Космонавтов — новый картодром.

По итогам аукциона на право КРТ победителем стало ООО «СЗ «Железно-Пермь 2» — структура кировского девелопера «Железно». Весной представитель застройщика на заседании по ПЗЗ заявил, что аквапарк планируется возвести в 2027-2028 годах.

В июне была утверждена документация по планировке обеих территорий, а в июле власти внесли изменения в ПЗЗ в части основных разрешённых видов использования территории и предельной высоты возводимых объектов.

