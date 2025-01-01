Алёна Бронникова В Перми утвердили документацию по планировке двух участков под КРТ Девелопер построит жильё, картодром и аквапарк Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Правительство Пермского края утвердило документацию по планировке двух несмжных участков, где запланировано комплексное развитие территории. Речь идёт об участках между ш. Космонавтов и Гамовским трактом в Индустриальном районе Перми, а также в м/р Камская долина в Ленинском районе.

Площадь участка в Индустриальном районе составляет 16,04 га. На нём запланировано строительство картодрома площадью 10,14 га с трассой протяжённостью 1,3 км, шириной 8-12 м. Пропускная способность — до 30 человек в смену, вместимость трибун — 408 человек. Строительство объектов на участке возможно высотой не более двух этажей, также запланировано размещение парк-стоянки для участников на 256 мест и автомобильной стоянки для посетителей на 100 мест.

Фото: приказ / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В рамках первого этапа до 2028 года предусмотрено строительство трассы категории А требования РАФ, приспособленной для проведения Чемпионата и Первенства России, с прокладкой электричества, заграждений и пр. и снос существующего картодрома на ул. Спешилова, 90 в Камской долине. Вторым этапом до 2030 года будут оборудован картодром, построены необходимые сооружения и объекты, обеспечивающие его инфраструктуру.

Общая площадь кварталов в Камской долине, где будет построено жильё вместо картодрома, составляет 45,36 га. Площадь многоквартирных домов с предельной высотой 20 этажей с нежилыми помещениями составит 1,1 тыс. кв. м, с предельной высотой 17 этажей — 1,3 тыс. кв. м, до 15 этажей — 1,3 тыс. кв. м, до 10 этажей — 78,2 тыс., до девяти — 33,9 тыс., до восьми — 4,9 тыс., до пяти — 619 кв. м.

Фото: приказ / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Под детские сады рассчитано 24,5 тыс. кв. м, под школу — 46,2 тыс., под многофункциональный комплекс — 129,1 тыс. кв. м. Застройщик должен будет построить детский сад на 350 мест, школу на 1 050 мест с перспективой строительства дополнительных корпусов и передать их безвозмездно в собственность города.

На улично-дорожной сети появится девять остановок общественного транспорта. Площадь территории общего пользования с объектами озеленения и благоустройством составит 3,6 тыс. кв. м.

Разработка и утверждение мастер-плана, документации по планировке территории, комплексной схемы инженерного обеспечения, межевание участков и постановка на кадастровый учёт, получение разрешений на строительство должны быть выполнены до 2028 года. В рамках первого этапа до 2030 года будут построены часть домов, детский сад и улицы Новая 1 и Новая 3. До 2032 года необходимо построить многофункциональный комплекса с аквапарком и термальным комплексом, фитнес-центром и уличным парком развлечений, часть домов в рамках второго этапа улицы: Пешеходная 2, Маршала Жукова и Новая 4. Все работы планируется завершить до 2036 года.

Напомним, приказ о развитии двух несмежных участков со сроком реализации 15 лет власти подписали в прошлом году. Согласно условиям, инвестор должен построить вместо картодрома в Камской долине жилой комплекс, а на ш. Космонавтов — новый картодром. По итогам аукциона на право КРТ победителем стало ООО «СЗ «Железно-Пермь 2» — структура кировского девелопера «Железно».

В марте 2025 года стало известно, что аквапарк планируется возвести в 2027-2028 годах. Его площадь составит не менее 40 тыс. кв. м. В данный момент ведётся работа над проектом.

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