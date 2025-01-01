Аквапарк в Камской долине Перми планируется построить до 2028 года Комиссия по ПЗЗ одобрила установление границ КРТ в микрорайоне Поделиться Твитнуть

Земельный участок в рамках КРТ в Камской долине ограничен улицами Спешилова и Маршала Жуков и имеет площадь 57,02 га

аукционная документация

Аквапарк в пермском микрорайоне Камская долина планируется возвести в 2027-2028 годах. Об этом на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройке города (ПЗЗ) сообщил представитель девелопера «Железно», который будет заниматься застройкой территории.

Строительство аквапарка планируется в рамках комплексного развития территории (КРТ) на месте картодрома, в границах улиц Спешилова и Маршала Жукова. Его площадь составит не менее 40 тыс. кв. м. В данный момент ведётся работа над проектом. В феврале мастер-план КРТ был представлен на градостроительном совете.

Реновация запланирована в рамках концепции «Пятый элемент», объединившей четыре стихии природы и пятый элемент — знание. Здесь будет построено около 330 тыс. кв. м жилья, не менее 33 тыс. кв. м коммерческих площадей, два детских сада на 350 мест, один из которых возведёт девелопер, а также школа на 1050 мест с возможностью возведения дополнительного корпуса на 725 мест. Дома будут построены в основном средней этажности — от трёх до семи этажей с тремя доминантами в 14, 16 и 20 этажей. Количество проживающих составит около 15 тыс. человек.

На заседании комиссии по ПЗЗ 21 марта рассматривался вопрос утверждения границ территориальной зоны КРТ в Камской долине. Рассмотрев проект, члены комиссии одобрили заявление минимущества и приняли решение направить его на утверждение.

В прошлом году власти подписали приказ о КРТ двух несмежных участков, расположенных в Ленинском и Индустриальном районах Перми, со сроком реализации 15 лет со дня заключения договора. Согласно условиям, инвестор должен построить вместо картодрома в Камской долине жилой комплекс, а на ш. Космонавтов — новый картодром, после сдачи которого начнётся демонтаж старого. По итогам аукциона на право КРТ победителем стало ООО «СЗ «Железно-Пермь 2» — структура кировского девелопера «Железно».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.