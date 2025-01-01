Алёна Бронникова Градсовет одобрил мастер-план КРТ с аквапарком в Камской долине Перми Площадь застройки составит 57 га Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Девелопер комплексного развития территории (КРТ) в м/р Камская долина и строительства картодрома на ш. Космонавтов в Перми «Железно» представил на краевом Градостроительном совете 24 февраля мастер-план проекта. Общая площадь освоения территории составит около 73 га.

Слайд презентации мастер-плана КРТ Камской долины

На месте картодрома в границах улиц Спешилова и Маршала Жукова в Камской долине планируется развитие территории площадью около 57 га в общей концепции «Здоровый город». Здесь будут построены многоквартирные дома переменной этажности с акцентными высотными доминантами, школа на 1755 мест, два детских сада по 350 мест, многофункциональный комплекс с аквапарком, парк с аттракционами, зона воркаута, площадки для выгула собак, обустроены парковочные места на 3,1 тыс. машино-мест, улично-дорожная сеть, выполнено многоуровневое озеленение и благоустройство дворов.

Общая жилая площадь застройки составит 330 тыс. кв. м. После ввода в эксплуатацию вся инфраструктура будет передана в собственность органа местного самоуправления.

Фото: предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Проектом также предусмотрен перенос картодрома на ш. Космонавтов, рядом с Гамовским трактом. Новая трасса будет построена на площади 16 га, протяжённостью 1,3 км, при этом демонтаж старого объекта начнётся только после ввода в эксплуатацию нового. Здесь планируется проводить соревнования всероссийского и краевого уровней.

Застройщик подготовил четыре варианта мастер-плана КРТ. По итогам рассмотрения градсовет утвердил вариант под названием «Пятый элемент», в рамках которого объекты на территории нового жилого кластера будут разделены на четыре зоны по видам стихий. Проект по аквапарку планируется представить отдельно.

Фото: предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Весной прошлого года краевое минимущества подписало приказ о КРТ двух несмежных участков, расположенных в Ленинском и Индустриальном районах Перми, со сроком реализации — 15 лет со дня заключения договора. По итогам аукциона победителем стало ООО «СЗ «Железно-Пермь 2» — структура кировского девелопера «Железно». Договор был заключён на 170,2 млн руб.

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