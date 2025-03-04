Алёна Бронникова Комфорт и развитие Девелопер «Железно» представил на градсовете мастер-план КРТ Камской Долины Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми 24 февраля состоялось заседание Градостроительного совета Прикамья, на котором инвестор комплексного развития территории (КРТ) Камской Долины «Железно Пермь» представил мастер-план проекта. Эксперты рассмотрели предложения в части градостроительства, транспортной, социальной и рекреационной инфраструктуры, проработанные в увязке с масштабными объектами здравоохранения и образования, строящимися на территории микрорайона.

Речь идёт об участке между улицами Спешилова и Маршала Жукова, где в настоящее время находится действующий картодром. Площадь застраиваемой территории составит около 57 га. Развивать её планируется в рамках концепции «Здоровый город». Основной частью станет среднеэтажная застройка с акцентными высотными доминантами и урбан-виллами. Для благоустройства будет использоваться большое количество зелёных насаждений, озеленение будет композиционно выверенным и многоуровневым, а дворы с наветренной стороны закроют крупномерами с учётом розы ветров.

Застройка будет вестись согласно принципам безбарьерной среды и дворов без машин, приоритет в движении будет отдан пешеходам. С учётом интересов всех поколений на территории планируется организовать зону воркаута с уличными тренажёрами, зоны для выгула собак, микроскверы и событийную площадь.

Как рассказал директор ООО «СЗ «Железно Пермь» Артём Елесин, в рамках реновации будет построено около 330 тыс. кв. м жилья, не менее 33 тыс. кв. м коммерческих площадей, два детских сада на 350 мест, один из которых возведёт девелопер, а также школа на 1050 мест с возможностью возведения дополнительного корпуса на 725 мест. Кроме того, запланировано строительство парка с аттракционами и аквапарка площадью не менее 40 тыс. кв. м. В данный момент его проект находится на внутреннем согласовании в компании.

На заседании застройщик презентовал два варианта КРТ. Члены градсовета единогласно поддержали концепцию под названием «Пятый элемент», объединившую четыре стихии природы и пятый элемент — знание. В соответствии с ней детские сады планируется разместить в восточной части застраиваемой территории, активную зону с ландшафтным парком, аттракционами и аквапарком — в западной, основные пешеходные улицы будут сходиться на главной площади, а сквер и спортплощадки расположатся в удалении от основных маршрутов. Средняя высотность застройки составит 7,5 этажа, высотная доминанта будет располагаться у площади.

Фасадные решения будут объединены общей концепцией природности. Палитра цветов будет представлена природными оттенками, воспроизводящими горную породу, на которой произрастают мхи, лишайники и цветы. Для строительства планируется использовать натуральные материалы или имитирующие натуральные.

За свой счёт девелопер осуществит реконструкцию улицы Маршала Жукова, а также построит социальные объекты и улично-дорожную сеть. Вся созданная инфраструктура после ввода в эксплуатацию будет передана в собственность органа местного самоуправления.

Кроме того, в рамках заключённого в 2024 году договора о КРТ «Железно Пермь» построит на участке 16 га вдоль шоссе Космонавтов в Индустриальном районе новый картодром. По условиям договора строительство жилья на месте существующего картодрома начнётся только после завершения строительства нового картодрома. Срок реализации КРТ в целом — 15 лет.

«Здорово, что у нас в городе появляются такие долгосрочные комплексные проекты. По сути, в черте Перми появляется небольшой город. Мы здесь видим и социальные объекты, и решение вопросов, связанных с крупной инфраструктурой, такой как аквапарк, в котором нуждается Пермский край. Задачи развития города позволяет решать и строительство нового картодрома», — прокомментировал глава Перми Эдуард Соснин.

Территория Камской Долины развивается также в направлении здравоохранения и образования. Так, в январе 2025 года краевое минимущества выдало разрешение на строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы», в рамках которого будут построены гостиницы для размещения 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторный комплекс с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл. Также здесь возводится онкологический центр, который сможет принимать более 14 тыс. пациен­тов в год, и современный детский реабилитационный центр, где ежегодно смогут проходить социальную и медицинскую реабилитацию более 1,5 тыс. детей.

«Вопрос развития Камской Долины — это стратегически важный вопрос для всего города Перми. С другой стороны от ул. Спешилова уже строятся большой кампус и онкоцентр. По поручению губернатора мы сейчас рассматриваем целиком всю часть Камской Долины, охватывая всю территорию до Камы. Поэтому все принимаемые решения будут взвешены, и мы обязательно их ещё раз обсудим на градсовете. Сегодня мы рассмотрели правую часть стороны ул. Спешилова. Это интересный и важный проект, но рассматриваться он будет как часть большого кластера Камской Долины», — отметил председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.

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