Для проекта КРТ в Камской долине Перми внесены изменения в ПЗЗ Установлены разрешенные виды использования территории и высота возводимых объектов Поделиться Твитнуть

Камская долина

Илья Липин

Правительство Пермского края постановлением от 31 июля внесло изменения в правила землепользования и застройки, касающиеся территориальной зоны КРТ-23 на ул. Спешилова. Здесь компания «Железно» будет реализовывать проект реновации Камской долины. Документ устанавливает основные разрешенные виды использования территории, а также предельную высоту возводимых объектов.

В перечень разрешенных видов использования зоны КРТ-23 входят средне- и многоэтажная жилая застройка высотой 8 и 20 этажей соответственно, объекты дошкольного, начального и среднего образования (до 4 этажей), объекты коммерческой деятельности, гостиницы (до 10 этажей) и объекты развлекательных мероприятий (до 5 этажей). Также разрешены спортивные объекты в закрытых помещениях (до 5 этажей), магазины, амбулаторно-поликлиническое обслуживание (до 4 этажей), общественные территории, парковки и др.

Напомним, летом 2024 года компания «Железно» выиграла конкурс на право комплексного развития м/р Камская долина и прилегающей территории вдоль ш. Космонавтов. В рамках проекта «Железно» планирует построить не только жилые дома, но и аквапарк в Камской долине, а также новый картодром на ш. Космонавтов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.