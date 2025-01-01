Сбор средств на эвакуацию тел погибших в Приэльбрусье пермяков закрыт На аренду вертолёта требовалось 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

wirestock / freepik.com

В Перми закрыли сбор средств, организованный для эвакуации тел погибших в Приэльбрусье альпинистов из Прикамья. Об этом 22 августа сообщили инициаторы в группе «Пермская школа альпинизма» ВКонтакте.

«Уважаемые друзья и товарищи, выражаем огромное спасибо от альпинистского сообщества Пермского края, благодарим всех небезразличных людей, президента Федерации альпинизма и скалолазания Евгения Чернышёва, компанию «Золотой компас», Алёну Будину, Юлию Плотникову, оказавших финансовую помощь в трудную минуту. Благодаря вам удалось решить вопрос эвакуации погибших ребят с помощью вертолёта со сложного горного рельефа», — сообщается в посте.

Авторы сообщества также выразили благодарность МЧС Эльбрусского спас-отряда, военнослужащим ФСБ пограничной службы, альпинистам, руководителю и пилоту вертолётной компании, которые приняли участие в спасательной операции.

Напомним, двое пермяков 1998 и 2000 г.р. потеряли равновесие и сорвались при восхождении на гору Уллу-Тау в районе ущелья Адыл-Су. Альпинисты шли в составе группы. Трагедия произошла 20 августа. Следком организовал проверку по факту их гибели. Родные инициировали сбор средств для аренды вертолёта. Чтобы эвакуировать тела погибших, требовалось 900 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.