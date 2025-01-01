Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На форуме «Города будущего» в Перми можно увидеть копию работы Александра Жунёва Художница Маша Нистеркина воссоздаёт известный арт-объект на глазах участников форума Поделиться Твитнуть

Фото: Бюро 313

На стенде Фонда креативных индустрий, который работает в рамках форума развития «Города будущего», можно увидеть выставку важных для Перми объектов паблик-арта и стрит-арта — от классических, культовых, до самых свежих, недавно созданных, а также оригинальных разработок пермских дизайнеров.

Среди объектов — работы Евгении Гильденбрандт, учеников школы дизайна «Точка», арт-группы «Край», Никиты Гилёва и Петра Стабровского (арт-группа «Лавка» и мастерская «Снова новое»), коллекция одежды Polina Benefit, соединяющая ультрановые и винтажные ткани, объекты Жени Радостевой (проект «Перепакет») из переработанных вторичных материалов, штампы от мастерской «Кайма», с помощью которых можно наносить на ткань орнаменты с сюжетами пермского звериного стиля, а также издания и сувениры пермских музеев.

Кроме прочего, здесь размещены работы пермских детей — участников арт-лаборатории пространства «Тут», выполненные в технике цианотипии. Эти ярко-синие полотнища — часть тотальной инсталляции «Скажи реке, что она красивая» (0 +), которую полностью можно увидеть в Пермской арт-резиденции.

Ещё один объект — копия известной работы Александра Жунёва «Cover. Уральская роза», выполненной в технике пиксель-скотч-арта, изобретённой Жунёвым. Оригинал находился на заборе на ул. Петропавловская и был ликвидирован во время строительства нового здания.

Во время работы форума художница Маша Нистеркина воссоздаёт это произведение в реальном времени на глазах у посетителей. Планируется, что объект будет завершён 23 августа примерно в 14 часов.

Пиар-агентство «Бюро 313», которое разрабатывало концепт, дизайн и архитектуру стенда Фонда креативных индустрий, выступает в качестве партнёра Института исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) в проекте издания книги об Александре Жунёве «Александр Жунёв. Книга нехудожника» (16+). Как уже сообщал «Новый компаньон», открыт сбор средств на осуществление этого издания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.