Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Детское пространство «Тут» приступило к подготовке новой выставки Стартовала лаборатория «Там, где живёт река» для ребят 7-12 лет Поделиться Твитнуть

Команда пространства «Тут» в Пермской арт-резиденции начала подготовку к новой выставке, которой, по традиции, предшествует творческая лаборатория. Вместе с художницей из Москвы Леной Четверик ребята исследуют долины малых рек, чтобы впоследствии создать арт-объекты, которые станут частью тотальной инсталляции в резиденции «Тут».

С 21 июля участники лаборатории гуляют по долинам малых рек — Егошихи, Ивы, Стикса, Данилихи, Гусянки — и исследуют их вместе с экологами и биологами, фотографируют, делают зарисовки, пишут тексты, записывают звуки рек.

С 25 июля ребята приступят к созданию арт-объектов в технике цианотипии — синей аналоговой печати на ткани — под руководством Лены Четверик.

Лена Четверик, художница, руководитель арт-лаборатории «Там, где живёт река»:

— Представим реку как живое существо: почувствуем её течение, понаблюдаем, что её окружает, как она живёт, дышит, звучит, движется и меняется. Через разные творческие задания, рисование и наблюдение мы попробуем «настроиться» на реку как городского обитателя. Все наши впечатления и находки мы выразим в перформативных формах и с помощью цианотипии.

Лена Четверик — художница из Москвы, работающая с графикой, печатными техниками и перформансом. Работы Лены выставлялись в России и Европе, художница регулярно проводит курсы, воркшопы и читает лекции.

Выставка по итогам лаборатории откроется в Пермской арт-резиденции 1 августа.

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