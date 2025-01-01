Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Готовится к изданию книга о культовом пермском художнике Открыта краудфандинговая кампания по сбору средств на книгу об Александре Жунёве Поделиться Твитнуть

Фото: личный архив Анны Рикшкововец

Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург) готовит книгу об Александре Жунёве (1984—2018) — пермском художнике, феномене уральского стрит-арта и культовой фигуре российского уличного искусства. Об этом «Новому компаньону» сообщили в студии «Бюро 313» — пермском партнёре проекта.

Книга с рабочим названием «Александр Жунёв. Книга нехудожника» (16 +) построена как полифоническое исследование. В неё войдут тексты самого Александра Жунёва, а также искусствоведческие материалы о нём, воспоминания коллег и близких, в том числе супруги художника Анны Рикшкововец, участников арт-группы «Фрукты», художника Максима Има, куратора Алексея Партола, исследователя Алексея Шахова, галеристки и коллекционера Надежды Агишевой и других. Редактор книги — искусствовед, куратор и исследователь Анастасия Пронина.

Это не первое издание об Александре Жунёве. В 2019 году книга с похожим названием — «Александр Жунёв. Эксперименты нехудожника» — вышла в Перми благодаря грантовой программе «Пермская библиотека». Её фрагменты тоже войдут в сборник.

Анастасия Пронина, редактор книги:

— Уральская школа стрит-арта выделяется своей текстоцентричностью и концептуальностью и является одной из самых сильных в России. Александр Жунёв создал собственные уникальные техники — скотч-арт и пиксель-скотч-арт. Его работы, такие как «Есенин» и «Шевчук из осенних листьев», стали предвестниками современной эпохи мурализма в России. Жунёв не претендовал на то, чтобы стать частью пермской культурной революции, но его работы попадали в самое сердце простого зрителя, поэтому многие называли и называют его народным художником.

Анна Нистратова, директор Института исследования стрит-арта:

— Александр Жунёв был милым и очень необычным человеком, оригинальным во всем. Его яркая судьба — тому подтверждение. Он не предполагал, что станет художником, но уличное искусство дало ему возможность прожить жизнь по особому сценарию. Книга о творческой биографии Жунёва — первый издательский проект такого рода, который представит не только работы художника, но и масштабное исследование, которое погрузит читателя в контекст пермского искусства, в ту особую атмосферу, которая сформировала уникальный стиль Александра Жунёва.

Издатели запустили краудфандинговую кампанию на платформе Boomstarter, которая продлится до конца ноября 2025 года. Планируется собрать 960 тыс. руб. Принять участие в сборе средств можно разными способами: оформить и оплатить предзаказ издания, купить открытки с репродукциями работ Жунёва, получить промокод на скидку на другие издания Института исследования стрит-арта или заказать авторскую экскурсию по объектам стрит-арта в Перми или Санкт-Петербурге.

Релиз книги намечен на лето 2026 года, планируемый тираж — 1000 экземпляров.

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