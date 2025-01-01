В Перми открылся первый в стране форум развития «Города будущего» Он проходит на площадке Perm Expo Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В пятницу, 22 августа, на площадке Perm Expo в Перми открылся форум развития «Города будущего», где представители власти, бизнеса, а также эксперты обсудят ИИ, умные технологии в ЖКХ, градостроительство и развитие городской среды. Форум проводится в рамках нацпроектов «Экономика данных» и «Инфраструктура для жизни».

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, форум охватывает все аспекты общественной жизни, включая транспорт, ЖКХ, строительство дорог и ИТ, без которых невозможен прогресс «городов будущего». Особое внимание на форуме также уделят молодёжи.

«Умные технологии — это про комфорт, безопасность и доверие жителей к своему городу. Мы видим, цифровизация работает — преступность снижается, уровень удовлетворённости жителей растёт, города становятся ярче и удобнее», — заметил президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Полпред РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что основная цель форума заключается в создании современных, комфортных, безопасных и «зелёных» городов.

На форуме пройдёт награждение городов по результатам Индекса IQ. Как сообщает правительство региона, Пермский край вошёл в ТОП-10 по цифровизации с помощью внедрения умных светофоров, энергоэффективного освещения и цифровых технологий в ЖКХ.

В рамках молодёжного форума «Умный город: наше будущее — новые лица» школьники и студенты 14-25 лет также покажут свои проекты по реставрации исторических зданий Перми с использованием российских BIM-технологий и ИИ. Участники смогут пообщаться с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и губернатором Дмитрием Махониным.

Пермский форум организован Минстроем и Минцифрой РФ, правительством Пермского края, Центром компетенций «Умный город» и «Лабораторией цифровой трансформации». Он будет проходить в течение двух дней, результаты форума представят на пленарном заседании, запланированном на 23 августа.

