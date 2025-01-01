В Кабардино-Балкарии возобновились поиски тел погибших альпинистов из Перми Накануне операцию пришлось остановить из-за наступления темноты Поделиться Твитнуть

фото: МЧС России

В четверг, 21 августа, в 5 утра 30 человек начали пешую поисковую операцию в районе ущелья Адыл-су в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

В состав группы входят спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники пограничного управления ФСБ России по КБР, а также представители общественности из альпинистского лагеря «Уллу-тау».

Напомним, 20 августа стало известно, что в верхней части ущелья Адыл-су, в районе пика Виа-тау (приблизительная высота 3700 м), произошёл несчастный случай с двумя альпинистами из Перми. Полученные ими травмы оказались смертельными. Следком РФ по Кабардино-Балкарии начал доследственную проверку.

Поисковые работы начались накануне и были остановлены с наступлением темноты.

Официально установлены личности погибших: это Артём Хохлов 1998 г.р. и Елена Ситникова 1990 г.р.

Известно, что Артём и Елена ранее были знакомы и имели опыт совместных восхождений, в том числе участвовали в составе организованной группы при покорении горы Уллу-Тау.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.