Алёна Бронникова На капремонт фасадов домов «гостевого маршрута» Перми выделят ещё 348 млн рублей В бюджете края на эти цели предусмотрен почти 1 млрд рублей

Фото: Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

На капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в Перми, которые расположены в зоне «гостевого маршрута» и вблизи знаковых мест, в течение двух лет планируется дополнительно направить 348 млн руб. из краевого бюджета.

Как указано в документации к проекту изменений в бюджет Прикамья на 2025-2027 годы, в текущем году предлагается предусмотреть на эти цели 198,5 млн руб., ещё 150 млн руб. — в следующем году. Таким образом, финансирование мероприятий по капремонту фасадов зданий из регионального бюджета в 2025 году увеличится с 350 до 548,5 млн руб., в 2026-м — с 200 до 350 млн руб., достигнув в общей сумме почти 1 млрд руб.

Согласно пояснительной записке к действующему закону о бюджете Прикамья, финансирование было запланировано исходя из предельной стоимости работ по капитальному ремонту фасадов в многоквартирном доме и требуемого уровня софинансирования. Количество объектов, где будут выполнены работы, составит порядка 60.

В апреле в правилах благоустройства Перми было закреплено понятие «гостевой маршрут». В его границы входят ш. Космонавтов от границы с Пермским муниципальным округом до Гознака, район ДКЖ, площадь Гайдара, Пермь II, а также ул. Петропавловская до ул. Куйбышева.

Этим же документом были введены требования к вывескам в границах указанной зоны, которые вступят в силу с 1 сентября. Кроме того, приняты поправки и к норме о колерном паспорте. Летом администрация согласовала колерные паспорта первых трёх объектов, расположенных в границах «гостевого маршрута».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что расходы, запланированные в бюджете на 2025 год под строительство общественного пространства «Архиерейское подворье» в сумме 198,5 млн руб., предлагается перераспределить на 2027 год. Высвободившиеся средства будут направлены в этом году на капремонт фасадов многоквартирных домов в Перми.

