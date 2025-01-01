Власти Перми согласовали два колерных паспорта зданий на «гостевом маршруте»
Объекты находятся около Западного обхода
В Перми утверждены ещё два колерных паспорта зданий на «гостевом маршруте» в соответствии с обновленными стандартами. Эти объекты расположены неподалеку от Западного обхода.
Департамент градостроительства и архитектура Перми согласовал цветовые паспорта для зданий по двум адресам: ш. Космонавтов, 355 (торговый центр «Верхние Муллы») и ул. Оверятская, 40 (торговый центр «Кольцо»).
Фасады зданий будут выполнены в серо-коричневой гамме. Вывески должны соответствовать вариантам 1, 2, 3 (белый цвет, белый с возможностью использования фирменного цвета, белый с контуром фирменного цвета) новых требований. Такое цветовое решение обеспечит единый архитектурный стиль зданий на «гостевом маршруте».
Ранее в городские правила благоустройства были внесены изменения, касающиеся вывесок на «гостевом маршруте». Теперь вывески должны быть определенных цветов. Информационные таблички должны иметь прозрачную основу с контурным написанием информации. Размещение вывесок должно соответствовать цветовому паспорту для контроля соблюдения требований.
Новые правила вступают в силу 1 сентября этого года. Переходный период продлится до 1 сентября 2026 года. До этого времени вывески должны быть приведены в соответствие с новыми стандартами.
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