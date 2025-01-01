Власти Перми согласовали первый колерный паспорт здания на «гостевом маршруте» Им стал торговый павильон у фабрики «Гознак» Поделиться Твитнуть

Фото проекта — пресс-служба администрации Перми

Как сообщили в администрации Перми, городские власти согласовали первый колерный паспорт здания на «гостевом маршруте», который идёт от пермского аэропорта в центр краевой столицы с учётом новых требований.

Этот объект — торговый павильон, который находится рядом с Пермской печатной фабрикой «Гознак» на шоссе Космонавтов, 115а и 115б.

В пресс-службе мэрии пояснили, что цветовое решение и применяемые материалы обеспечат единство архитектурного облика здания и сформируют целостный архитектурный ансамбль с фабрикой «Гознак».

Размещение вывесок в соответствии с новыми требованиями не нарушит архитектурный облик «гостевого маршрута», отметили в городской администрации.

Фасад планируется сделать в серо-золотисто-бежевых оттенках, а вывески — в варианте 1, 2, 3 (белый, белый с возможностью использования на торцах фирменного цвета, белый с абрисом фирменного цвета) новых требований.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 1 марта вступили в силу новые требования в Правилах благоустройства города. Теперь собственники зданий, находящихся в пределах центральной части города и выходящих фасадом на общественные пространства или значимые улицы, обязаны получить утверждённый колерный паспорт.

Такое требование не распространяется на объекты, для которых уже согласован архитектурно-градостроительный облик, а также на объекты культурного наследия, многоквартирные дома, индивидуальное жильё и гаражи, расположенные в особых зонах.

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