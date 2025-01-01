В Правилах благоустройства Перми с 1 марта вступают в силу новые требования В частности, они касаются фасадов зданий, витрин, окон и дверей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта вступают в силу новые требования в Правилах благоустройства города, напомнили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми.

В соответствии с обновлёнными нормами, собственники зданий, находящихся в пределах центральной части города и выходящих фасадом на общественные пространства или значимые улицы, обязаны получить утверждённый колерный паспорт. Данное требование не распространяется на объекты, для которых уже согласован архитектурно-градостроительный облик, а также на объекты культурного наследия, многоквартирные дома, индивидуальное жильё и гаражи, расположенные в особых зонах. Новый цветовой паспорт должен быть оформлен до 1 марта 2025 года.

Обновлённые правила также детализируют требования к содержанию зданий. В частности, витрины, окна, двери, информационные носители, рекламные конструкции, а также цветовая гамма и отделка фасадов должны поддерживаться в чистоте и без дефектов. Необходимо регулярно проводить очистку и промывку поверхностей и архитектурных элементов, а также устранять повреждения.

Запрещается размещать на фасадах конструкции с информацией или изображениями, объявления, афиши, агитационные материалы, а также наносить надписи, рисунки и иные изображения с нарушением установленных норм.

Владельцы зданий и организации, ответственные за их эксплуатацию, теперь обязаны проводить косметический ремонт фасадов. Для зданий, находящихся в особых зонах (центр города, улицы, имеющие важное градостроительное значение) и выходящих фасадом на общественные территории, это необходимо делать каждые пять лет. Для остальных зданий, также обращённых фасадом к общественным зонам, ремонт требуется не реже раза в десять лет.

Дополнительно конкретизированы требования к цветовому оформлению фасадов, включая использование палитры, насчитывающей более 300 оттенков. При этом установлено ограничение на количество используемых цветов – не более десяти, с учётом архитектурных особенностей здания.

Уточнён список отделочных материалов, запрещённых для использования при текущем и капитальном ремонте фасадов. В этот перечень входят профнастил, сайдинг, металлические или пластиковые панели, асбестоцементные плиты, сотовый поликарбонат, баннерная ткань, самоклеящаяся плёнка и другие подобные материалы.

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