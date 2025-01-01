Алёна Бронникова Финансирование создания сквера под старым зоопарком в Перми перенесут на 2027 год Высвободившиеся деньги направят на капремонт фасадов многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Архиерейское подворье / телеграм-канал Дмитрия Махонина

Бюджетное финансирование строительства общественного пространства «Архиерейское подворье» на месте старого зоопарка в Перми по ул. Монастырской в 2025 году предлагается перенести на 2027 год. Сумма перераспределённых средств составит 198,5 млн руб.

«В связи с корректировкой сроков производства работ по мероприятию предлагается перераспределить лимиты бюджетных обязательств с 2025-2026 годов на 2027 год», — сообщается в пояснительной записке к проекту изменений в бюджет Пермского края на 2025-2027 годы.

Согласно документу, высвободившиеся в бюджете расходы, запланированные на 2025 год, будут направлены на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов в Перми.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года проект сада «Архиерейское подворье» прошёл госэкспертизу, после окончательного переезда зоопарка на участке площадью 17,8 тыс. кв. м будет разбит многофункциональный сквер с яблоневым садом. Из городского бюджета в 2026 году власти планируют направить 71,2 млн руб. Краевое правительство сообщало о возможности досрочного завершения работ уже в 2027 году.

Проект реализуют в два этапа: благоустройство западной части с зонами для спокойного отдыха, «аромасадом», «зелёными комнатами» и яблоневым садом, а также реконструкция и строительство лестничных сходов, обновление подпорной стены, создание тротуаров, деревянных настилов и ярусных грядок в «аромасаду». Все работы будут выполнены при участии Пермской епархии.

