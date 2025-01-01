Алёна Бронникова Пермская епархия выступила с заявлением по благоустройству Архиерейского подворья Проектные работы ведутся с её участием Поделиться Твитнуть

Архиерейское подворье / телеграм-канал Дмитрия Махонина

Пермская епархия русской православной церкви (Московский патриархат) выступила с заявлением по проекту создания общественного пространства «Архиерейское подворье». Как сообщает «Рифей» со ссылкой на официальную группу организации, в епархии опровергли слухи о том, что данный проект реализуется без её согласия.

«Пермская епархия подтверждает, что все проектные работы ведутся при нашем участии. Особое значение епархия придаёт сохранению сакрального характера этого места, имеющего особую духовную ценность для жителей Перми и края. Благоустройство территории будет осуществлено с максимальным уважением к духовному и историческому наследию святого места», — отмечается в публикации.

Представители организации рассказали, что на протяжении всего процесса взаимодействовали с проектировщиками, краевыми и городскими властями, научным сообществом и общественниками. Все замечания и предложения нашли отражение в проектной документации.

В процессе её разработки были выявлены исторические градостроительные элементы, которые легли в основу планировочного решения. Расположение планируемого яблоневого сада будет соответствовать историческим данным, а места упокоения почётных граждан выделят как место увековечения их памяти.

Летом 2024 года проект сада «Архиерейское подворье» прошёл госэкспертизу, после переезда зоопарка здесь будет разбит многофункциональный сквер с яблоневым садом. В следующем году власти планируют направить 71,2 млн руб. на реализацию данного проекта.

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