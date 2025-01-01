Создание сквера на месте старого зоопарка в Перми оценили в 71,2 млн рублей Расходы запланированы в бюджете города на 2026 год Поделиться Твитнуть

В 2026 году власти Перми планируют направить 71,2 млн руб. на создание общественного пространства «Архиерейское подворье», следует из документации к поправкам в городской бюджет на 2025-2027 годы. Ранее краевое правительство сообщало о возможности досрочного завершения работ уже в 2027 году. На месте, где пока располагается старый зоопарк, появится яблоневый сад.

Летом 2024 года «Коммерсантъ-Прикамье» писал, что проект сада «Архиерейское подворье» успешно прошёл государственную экспертизу. После переезда зоопарка с ул. Монастырской на освобождённом участке площадью 17,8 тыс. кв. м будет разбит многофункциональный сквер. Проект реализуют в два этапа: сначала благоустроят западную часть с зонами для спокойного отдыха, «аромасадом», «зелёными комнатами» и яблоневым садом. На втором этапе планируется реконструкция и строительство лестничных сходов, обновление подпорной стены и возведение её нового участка, а также ремонт отмостки здания теплового пункта, создание тротуаров, деревянных настилов и ярусных грядок в «аромасаду». Предусмотрена установка лавок, урн, качелей и велопарковок.

Напомним, строительство нового зоопарка в Нагорном ведётся с 2017 года, и его открытие, предположительно, состоится летом 2025 года. Ориентировочная стоимость всего комплекса составляет 7,06 млрд руб.

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