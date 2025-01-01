На «гостевом маршруте» в Перми вывески приведут к единому стилю и цвету Для собственников предусмотрен переходный период до 1 сентября 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты поддержали установление требований к вывескам на «гостевом маршруте» в краевой столице. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Закреплено также само понятие «гостевой маршрут». В его границы входят шоссе Космонавтов до Гознака, район ДКЖ, площадь Гайдара, Пермь II. Затем маршрут проходит по ул. Петропавловской до ул. Куйбышева.

В пресс-службе Пермской городской думы пояснили, что в соответствии с принятыми в Правила благоустройства корректировками все вывески на протяжении «гостевого маршрута» должны быть выполнены в белом цвете, либо в белом с абрисом корпоративного цвета. Корпоративный цвет можно также использовать на боковой части вывески, чёрный — при условии, что такое цветовое решение будет применено на протяжении всего фасада здания.

Серебряные и золотые цветовые решения разрешено использовать государственным и муниципальным учреждениям. Информационные таблички должны быть выполнены на прозрачном материале, для текста необходимо использовать белый или чёрный цвет.

Для приведения вывесок в соответствие Правилам предусмотрен переходный период до 1 сентября 2026 года; для вывесок за границами "гостевого маршрута" — до 1 декабря 2025 года.





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