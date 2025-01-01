Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае будет отремонтирован дом-музей художника-авангардиста Программа реконструкции дома Петра Субботина-Пермяка рассчитана на семь лет Поделиться Твитнуть

Фото: Коми-Пермяцкий краеведческий музей

Готовится проект благоустройства дома-музея художника Петра Субботина-Пермяка в Кудымкаре. Об этом «Новому компаньону» рассказала Елена Дунина, директор Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. Петра Субботина-Пермяка, филиалом которого является дом-музей.

Как уже неоднократно сообщалось, в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа радикально обновляется экспозиция главного музея Кудымкара. По словам Елены Дуниной, музей и руководство территории ставят задачу создать новую экспозицию и в доме-музее национального художника российского масштаба, однако для начала нужно решить ряд технических вопросов.

Дело в том, что домик, где жил Пётр Субботин в начале ХХ века, неблагоустроенный. По мнению директора учреждения, первым делом нужно включить в нём отопление. В этом году музей получил все разрешения, уже проведены трубы, и в настоящее время проектируется подключение к системе отопления. В этом же году должна быть проведена газификация помещения.

На следующем этапе будет решаться проблема водоснабжения и водоотведения. По словам Елены Дуниной, этот вопрос не удастся решить в нынешнем году, поскольку домик — объект культурного наследия, необходима очень тщательная экспертиза всех технических решений.

Сейчас в доме-музее размещена экспозиция «Петр Иванович Субботин-Пермяк. Страницы жизни». Это рассказ о родине художника — селе Кудымкарском, сделанный с использованием исторических фотографий. В реконструированном «Уголке художника» собраны подлинные вещи Субботина-Пермяка, в том числе его палитра, а также исторические вещи, которые могли быть в его доме.

Кроме того, в экспозиции есть копии картин Субботина: подлинники в помещении без климат-контроля размещаться не могут.

Дом-музей Петра Субботина не работает в каждодневном режиме: в нём проводятся экскурсии по предварительному запросу, а также специальные события, например, народные праздники.

В комплексе субботинской усадьбы сохранились надворные постройки, которые находятся в очень ветхом состоянии. Их судьба сейчас решается: по словам директора музея, их реконструкция технически невозможна, остаётся просто удалить или заменить копиями.

Дом-музей Субботина-Пермяка был открыт в 1981 году, после того, как имущественный комплекс был подарен Коми-Пермяцкому краеведческому музею дочерью художника. До сих пор потомки Субботина собираются в нём на день рождения Петра Ивановича. В 1994—96 годах домик был капитально отремонтирован, и в нём открылась нынешняя экспозиция, которая была радикально обновлена в 2022 году, после того, как в 2021 году 100-летие отметил Коми-Пермяцкий краеведческий музей, основанный в Кудымкаре Петром Субботиным-Пермяком. В целом все работы по благоустройству дома-музея и его территории, а также по созданию новой экспозиции рассчитаны на семь лет.

В год столетия Коми-Пермяцкого округа многие события в Кудымкаре и Перми связаны с именем главного национального художника коми-пермяков. Так, в Кудымкаре в ближайший уикенд пройдёт посвящённый Субботину фестиваль «Этноавангард», а в октябре в новом здании Пермской галереи планируется его большая выставка «Пермяк и Парма» (6 +).

