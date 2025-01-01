Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В рамках проекта «Люди Дальней Земли» радикально обновится экспозиция Коми-Пермяцкого краеведческого музея Музейный сюжет строится на финно-угорском мифе о трёх мирах – нижнем, среднем и верхнем Поделиться Твитнуть

Фото: Коми-Пермяцкий музей им. Субботина-Пермяка

Как уже сообщал «Новый компаньон», проект кудымкарской ПРОО «Югор» «Люди Дальней земли — Пера Маа отир» выиграл в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получил грант в размере 35,2 млн руб. В целом затраты на проект составят более 87 млн руб. В него войдёт часть событий, связанных со 100-летием Коми-Пермяцкого округа, а также выставки, которые станут основой для реэкспозиции Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. Петра Субботина-Пермяка.

Нынешняя экспозиция музея называется «Земля чуди». Она создавалась в 2007 году, когда музей переехал из здания Свято-Никольского кафедрального собора в бывшую гостиницу. Работало над экспозицией известное креативное бюро «Артефактум» — оно же работало с Пермским краеведческим музеем в Доме Мешкова. Экспозиция в Кудымкаре много лет достойно представляла историю Коми-пермяцкого округа, но со временем стало ясно — ей требуется обновление, и оно должно быть связано не только с техническими новшествами. Меняется язык, на котором говорит со своими посетителями музей, меняются запросы аудиторий.

По условиям своего существования Кудымкарский музей похож на Чердынский: оба учреждения имеют краевое подчинение, но при этом находятся на территориях муниципалитетов, и в оба музея люди приезжают, как говорит Ольга Сафрошенко,«не только за знанием, но и за чудом». Кудымкар и Чердынь — сказочные места в масштабах Пермского края; это хорошо понимают в Чердыни, о существенном преображении музея в которой «Новый компаньон» писал подробно и несколько раз; сейчас преображаться начинает и Коми-Пермяцкий музей.

Научная концепция экспозиции была создана под руководством Александра Черных, в авторский коллектив вошли и сотрудники самого музея. Дизайнер новой экспозиции — Ольга Вологина, технические решения — за командой Алексея Путинцева со смешным названием «Батя Кочавар», музейный свет настраивают Антон Аверин и Пётр Стабровский.

Новая концепция отвечает названию проекта: музейный рассказ построен вокруг человеческих историй — историй людей, населявших территорию Коми-Пермяцкого округа в разные эпохи и создававших здесь цивилизацию, без знания которой нельзя понять Пермский край.

Экспозиция располагается на трёх этажах, поэтому решается как «трёхэтажный» мир финно-угорской мифологии, где есть нижний, подземный мир, средний мир — мир людей и верхний мир — мир творцов.

На нижнем ярусе музейной экспозиции находится всё, что связано с «подземной» историей — с археологией, дописьменными временами, всё самое таинственное, самое непроявленное.

Средний мир — это исторические времена. Здесь важное место в показе занимает этнография, а также история Строгановского Прикамья.

Верхний ярус — мир творцов, мир богов: здесь находится всё, что связано с художником Петром Субботиным-Пермяком. Именно он в начале ХХ века стал первооткрывателем коми-пермяцкой культуры для «большого мира». Экспозиция расскажет не только о творчестве этого легендарного русского авангардиста, но и о том, что создали он и продолжатели его художественной традиции в Кудымкаре и вообще в Пермском крае.

Экспозиция будет открываться поэтапно. К концу июня должен быть обновлён первый этаж. За основу рассказа о «нижнем мире» были взяты артефакты из археологических коллекций музея (кстати, благодаря проекту в его фонды будут переданы новые материалы из раскопок, которые проводят на территории Коми-Пермяцкого округа отряды Камской археолого-этнографической экспедиции ПГГПУ).

Фото: Коми-Пермяцкий музей им. Субботина-Пермяка

Рассказ строится на сюжетах, которые связаны с исследованиями самых важных археологических памятников округа, таких, например, как знаменитая палеолитическая стоянка Гарчи в Юсьвинском районе — самая северная точка распространения европейской костёнковско-стрелецкой археологической культуры. Среди находок этого памятника много примечательного: например, были найдены мастерская по изготовлению охотничьего инвентаря и очаг, в который был вмурован конский череп с какой-то, видимо, ритуальной целью.

Там же, в Юсьвинском районе, находится Роданово городище, давшее название важнейшей археологической культуре предков коми-пермяков — родановской. Здесь археологи нашли настоящую ювелирную мастерскую. Оказалось, что именно здесь родановцы изготавливали многие украшения, которые прежде считали предметами импорта. На городище даже найден янтарь, который мог использоваться для вставок в кольца и подвески, — это самая северная находка этого камня в нашей стране.

Есть на территории Коми-Пермяцкого округа и необычные захоронения курганного типа, относящиеся к эпохе Великого переселения народов. Находки там сделаны просто сенсационные: так, были найдены золотые украшения с цветными драгоценными камнями, относящиеся к стилю, который археологи называют «гуннский полихром».

В новую экспозицию войдёт много уникальных предметов, которые никогда прежде не выставлялись, например, целая серия серебряных погребальных масок — учёные до сих пор не пришли к единому мнению, с какой целью их использовали.

Было сделано несколько реконструкций. Антропологи помогли музейщикам показать, как выглядели средневековые жители «Дальней земли», а исследователи костюма — какие украшения и обереги они использовали в одежде. Реконструированные предметы, в отличие от подлинников, будут в открытом доступе: их можно будет потрогать руками.

В составе экспозиции первого этажа будет и мультимедийный зал, который дополнит рассказ о древности этого региона. Посетитель узнает, как финно-угорские племена представляли себе мир, как у них складывались отношения с тотемными животными, какие у них были табу и многое другое.

«Средний мир» — мир людей, мир истории, которая запечатлена в памятниках письменности, — откроется для посетителей осенью. Кудымкарский музей обладает очень интересной и обширной этнографической коллекцией, в которой есть уникальные комплексы народных костюмов. Благодаря исследовательской работе авторского коллектива под руководством Александра Черных был собран корпус фотографий конца XIX — начала ХХ века, запечатлевших образы коми-пермяков, — они также будут использованы в показе.

Здесь же разместится повествование о Строгановых, которые владели этими землями в составе своих прикамских вотчин. Рассказ об этом этапе жизни территории строится вокруг культурных героев строгановских времён: в Коми-Пермяцком округе трудились и картограф Иван Кривощёков, и этнограф и филолог Николай Рогов, создавший первый букварь коми-пермяцкого языка, и семья лесоводов и археологов, исследователей пермского звериного стиля Теплоуховых, и горный инженер, краевед Пётр Вологдин. В фондах Кудымкарского музея есть даже подлинники произведений одного из самых известных представителей «строгановских» творцов — великого русского архитектора Андрея Воронихина. Их тоже можно будет увидеть в новой экспозиции. Отдельный важный сюжет из времён Строгановых — история Кувинского завода, одного из самых необычных строгановских предприятий.

«Верхний мир» — экспозиция художественного авангарда начала ХХ века — откроется уже в начале 2026 года, потому что до этого в Перми запланирована большая выставка Петра Субботина-Пермяка, и многие экспонаты из кудымкарского музея будут в ней участвовать. Вместе с работами самого художника «Верхний мир» покажет и необычное современное осмысление наследия коми-пермяков, для сохранения которого в начале ХХ века так много сделал Субботин-Пермяк.

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