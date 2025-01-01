Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Здания крупного музейного комплекса в Пермском крае могут соединиться внутренним двором На реконструкцию одного из зданий Чердынского краеведческого музея выделяется 100 миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Как уже сообщал «Новый компаньон», в проект поправок к бюджету Пермского края заложены средства на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Гимназия женская» (Чердынь, ул. Юргановская, 60). На три года (2025-2027) на эти цели выделяется 100 млн руб.

В настоящее время в здании находится выставочный зал Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина. Как сообщила директор музея Ирина Трофимова, прежде чем приступать к реставрационным работам, необходимо изменить проектное решение, сделанное в 2018 году: изменились нормы пожарной безопасности и охраны, увеличилась степень износа здания, нужны дополнительные обследования. В настоящее время руководство музея готовит соответствующее официальное письмо в Государственную инспекцию Пермского края по охране объектов культурного наследия.

После реконструкции планируется разместить в бывшей гимназии экспозицию, посвящённую истории Чердыни в советское и постсоветское время. Выставочный зал также останется в этом здании. От нынешней экспозиции сохранится и воссозданный гимназический класс с рассказом об истории учебных заведений Чердыни в разные эпохи, поскольку здание практически всегда (кроме военных лет) занимали учреждения образования: гимназия, педтехникум, школа-интернат.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность создания внутреннего двора между расположенными рядом музейными зданиями, чтоб объединить их как физически, так и концептуально.





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