Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Чердынский краеведческий музей готовится закрыть на реставрацию здание выставочного зала Краевой бюджет профинансирует ремонтно-реставрационные работы Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Ведерникова

В законопроекте о поправках в бюджет Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривается увеличение финансирования комплекса процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края».

По линии министерства строительства предлагается дополнительно профинансировать из краевого бюджета ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Гимназия женская», расположенном по адресу: Пермский край, г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 60.

Речь идёт о выставочном зале Чердынского краеведческого музея. Это уже четвёртое отреставрированное здание в чердынском музейном комплексе: завершены работы в «Новом музейном пространстве», находящемся в соседнем с гимназией здании реального училища на ул. Юргановской, 58; в настоящее время идут ремонтно-реставрационные работы в главном здании — на ул. Юргановской, 69, а также в Центре памяти Михаила Романова в Ныробе.

После реставрации выставочного зала останется неотреставрированным только Музей истории веры, находящийся в здании бывшей церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Согласно пояснительной записке к проекту поправок в бюджет Пермского края, финансирование рассчитано на три года. В 2025 году выделяется 18 млн руб., в 2026 году — 48,5 млн руб., в 2027 году — 33,5 млн руб.





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