В Пермском крае состоится пятидневный фестиваль «Этноавангард» Мероприятие пройдёт в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа

С 20 по 24 августа в Кудымкаре состоится масштабный фестиваль «Этноавангард» (0+), приуроченный к 100-летнему юбилею Коми-пермяцкого округа, а также посвящённый известному художнику-авангардисту Петру Субботину-Пермяку.

В образовательную программу фестиваля войдут креативные лаборатории, лаборатория огненного жанра, музейно-экскурсионная прокачка, лаборатория «Поющей травы». Для участия в них будет необходимо зарегистрироваться в официальном аккаунте 100-летия Коми-Пермяцкого округа или в социальных сетях ПДНТ «Губерния».

На главной сцене Кудымкара 23 и 24 августа пройдёт музыкальная программа (0+). Также в завершающий день фестиваля услышат «Музыку сфер» (сочетание терменвокса и неоэтнической музыки) Петра Термена с участием виртуозов Ирины Богатырёвой (варган) и Алексея Шаповалова (ханг). Перед гостями и участниками фестиваля выступит регулярный участник Дягилевского фестиваля Пётр Главатских с проектом «Времена», с участием оркестра «Агидель» и ансамбля «Репей». Вечер завершит музыкально-театральный перформанс в стиле этноавангарда коллектива Spokanki (Москва).

Напомним, большая выставка Петра Субботина-Пермяка, посвящённая 100-летию Коми-Пермяцкого округа, откроется в октябре в новом здании Пермской художественной галереи. Несколько источников подтвердили «Новому компаньону», что галерея действительно готовится к открытию уже в сентябре — сразу двумя выставками: одна из них, под названием «Дом» (6+), будет посвящена теме дома в изобразительном искусстве; вторая будет детской и ознаменует открытие детского центра при галерее.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.