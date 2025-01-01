Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея откроется в новом здании в сентябре В октябре в новом музее пройдёт большая выставка Петра Субботина-Пермяка Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», в октябре в новом здании Пермской художественной галереи откроется большая выставка Петра Субботина-Пермяка, посвящённая 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Несколько источников подтвердили «Новому компаньону», что галерея действительно готовится к открытию уже в сентябре — сразу двумя выставками: одна из них, под названием «Дом» (6+), будет посвящена теме дома в изобразительном искусстве; вторая будет детской и ознаменует открытие детского центра при галерее.

17 августа Пермская галерея закрывает своё «Пермское посольство» в Екатеринбурге. Этот проект, начавшийся в 2024 году, позволил включить знаковые произведения русского и западноевропейского искусства из коллекции Пермской государственной художественной галереи в экспозиции Екатеринбургского музея изобразительного искусства. Сейчас произведения возвращаются в Пермь и сразу поедут на Завод Шпагина.

Выставка Субботина-Пермяка будет первым межмузейным проектом на территории нового здания. Куратор — московский искусствовед, заместитель директора Всероссийского музея декоративного искусства Андрей Шаповалов, он назвал выставку «Пермяк и Парма» (6+). Когда выставка готовилась, в качестве запасной площадки на случай, если не удастся вовремя сдать новое здание. рассматривался Центральный выставочный зал. Сейчас в Центральном выставочном зале готовится собственная выставка к 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

