Экс-начальник прикамской колонии не смог обжаловать обвинительный приговор Дмитрий Ассанов отправится на 12 лет в колонию строгого режима Поделиться Твитнуть

Дмитрий Ассанов

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Пермский краевой суд 15 августа оставил в силе приговор бывшему начальнику ИК-29 Дмитрию Ассанову, осуждённому ранее за взятки в крупном размере.

По данным Properm.ru, краевой суд не удовлетворил его жалобу об изменении наказания. Теперь ему предстоит 12 лет отбывать в колонии строгого режима и выплачивать 8 млн руб. в качестве штрафа.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце мая этого года Мотовилихинский районный суд Перми признал Ассанова виновным в четырёх эпизодах получения взяток на сумму более 4 млн руб. За это его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-начальника колонии лишили звания подполковника внутренней службы. Также он должен выплатить штраф 8 млн руб.

Позже экс-начальник прикамской колонии пытался обжаловать приговор в Пермском краевом суде.

Напомним, Дмитрия Ассанова задержали 19 марта 2024 года прямо на рабочем месте. Уголовное дело в отношении него завели по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как установил суд, деньги он получал от одного из индивидуальных предпринимателей с 1 сентября 2022 года по 19 марта 2024 года. Взятки он брал лично и через посредника. Всего начальник ИК присвоил более 1 млн руб. Вознаграждение начальнику колонии платили за помощь в получении контрактов с исправительным учреждением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.