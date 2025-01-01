Экс-начальника ИК-29 в Прикамье отправили в колонию Дмитрия Ассанова приговорили к 12 годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Дмитрий Ассанов

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Мотовилихинском районном суде Перми огласили приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ИК-29 Пермского края Дмитрия Ассанова. Его признали виновным в четырёх эпизодах получения взяток на сумму более 4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ассанову назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-начальника колонии лишили звания подполковника внутренней службы. Асанов должен также выплатить штраф в размере 8 млн руб..

При этом гособвинение запрашивало у суда 15 лет колонии строгого режима и штраф в 40 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон» начальник исправительной колонии № 29 Дмитрия Ассанова задержали 19 марта прошлого года прямо на рабочем месте. Уголовное дело в отношении него завели по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Деньги он получал от одного из индивидуальных предпринимателей с 1 сентября 2022 года по 19 марта 2024 года. Взятки Ассанов брал лично и через посредника. Всего начальник ИК присвоил более 1 млн руб.

Вознаграждение начальнику колонии платили за помощь в получении контрактов с исправительным учреждением.

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