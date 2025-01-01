Бывший начальник прикамской колонии пытается обжаловать приговор за взятки Рассмотрение апелляционной жалобы Дмитрия Ассанова назначено на 24 июля Поделиться Твитнуть

Дмитрий Ассанов

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Дмитрий Ассанов, ранее возглавлявший исправительную колонию №29 в Пермском крае, намерен оспорить вынесенный ему вердикт. С этой целью он обратился с апелляцией в Пермский краевой суд. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 24 июля. Об этом пишет «Рифей».

Следует напомнить, что Ассанов был признан виновным в получении взяток в общей сумме 4,6 млн руб., за что и был осужден. Суд определил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 8 млн руб. Кроме того, Ассанов был лишён звания подполковника внутренней службы.

Напомним, приговор Ассанову вынесли в конце мая в Мотовилихинском районном суде Перми. Его признали виновным в четырёх эпизодах получения взяток на сумму более 4 млн руб.

Ассанову назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-начальника колонии лишили звания подполковника внутренней службы. Асанов должен также выплатить штраф 8 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон» начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова задержали 19 марта 2024 года прямо на рабочем месте. Уголовное дело в отношении него завели по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Деньги он получал от одного из индивидуальных предпринимателей с 1 сентября 2022 года по 19 марта 2024 года. Взятки Ассанов брал лично и через посредника. Всего начальник ИК присвоил более 1 млн руб. Вознаграждение начальнику колонии платили за помощь в получении контрактов с исправительным учреждением.

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