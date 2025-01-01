Бывший начальник прикамской колонии пытается обжаловать приговор за взятки
Рассмотрение апелляционной жалобы Дмитрия Ассанова назначено на 24 июля
Дмитрий Ассанов, ранее возглавлявший исправительную колонию №29 в Пермском крае, намерен оспорить вынесенный ему вердикт. С этой целью он обратился с апелляцией в Пермский краевой суд. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 24 июля. Об этом пишет «Рифей».
Следует напомнить, что Ассанов был признан виновным в получении взяток в общей сумме 4,6 млн руб., за что и был осужден. Суд определил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 8 млн руб. Кроме того, Ассанов был лишён звания подполковника внутренней службы.
Напомним, приговор Ассанову вынесли в конце мая в Мотовилихинском районном суде Перми. Его признали виновным в четырёх эпизодах получения взяток на сумму более 4 млн руб.
Ассанову назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-начальника колонии лишили звания подполковника внутренней службы. Асанов должен также выплатить штраф 8 млн руб.
Как ранее писал «Новый компаньон» начальника исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова задержали 19 марта 2024 года прямо на рабочем месте. Уголовное дело в отношении него завели по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Деньги он получал от одного из индивидуальных предпринимателей с 1 сентября 2022 года по 19 марта 2024 года. Взятки Ассанов брал лично и через посредника. Всего начальник ИК присвоил более 1 млн руб. Вознаграждение начальнику колонии платили за помощь в получении контрактов с исправительным учреждением.
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