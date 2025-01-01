В Перми ещё в одном отделений почты сократили рабочий день Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В социальных сетях жители м/р Садовый сообщили о возможном закрытия единственного почтового отделения в их районе. Пресс-служба «Почты России» сообщила изданию Properm.ru, что речь идёт лишь о временном сокращении рабочего времени.

«Почтовое отделение 614051 по адресу ул. Юрша, 9 на период отпусков сотрудников работает по временному режиму пять дней в неделю: со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00 и в субботу с 14:00 до 18:00 без перерыва. При этом почтальоны доставляют на дом пенсии, социальные пособия, прессу, квитанции и письма по обычному графику», — сказано в ответе.

Ранее стало известно о переходе главного почтового отделения в Лысьве на новый режим работы до середины октября. До этого на неопределенный срок приостановили работу отделения в Полазне, Добрянке, Чердыни, Песьянке и других населённых пунктах. Проблемы с нехваткой персонала в почтовых отделениях наблюдаются во многих регионах России.

