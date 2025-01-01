В Добрянке Пермского края прекратили работу два почтовых отделения Сотрудники ушли в отпуск, а замену им пока не нашли Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Управления федеральной почтовой связи Пермского края

Сразу два почтовых отделения в Добрянке прекратили свою работу. Речь идёт о пунктах в пер. Строителей, 7 и по ул. Ермакова, 3. Теперь у жителей лишь одно почтовое отделение — по ул. Победы, 18. Информация об этом появилась на официальной странице администрации Добрянского округа в соцсетях.

Местные жители опасаются, что это приведёт к большим очередям.

«Новый компаньон» обратился с запросом в пресс-службу Управления федеральной почтовой связи Пермского края. В ведомстве сообщили, что ситуация с временно неработающими отделениями в Добрянке связана с отпусками сотрудников и подбором персонала на вакантные должности начальников отделений.

При этом прессу, корреспонденцию, пенсии и социальные пособия почтальоны разносят жителям на дом в обычном режиме. Все почтовые и финансовые услуги жители Добрянки могут получить в почтовом отделении 617840 (ул. Победы, 18) пять дней в неделю: со вторника по субботу с 11:00 до 17:00, перерыв на обработку почты и обед с 13:00 до 15:00. Выходные — воскресенье, понедельник.

«Как только мы найдём подмену и подготовим новых сотрудников к работе, отделения возобновят свою работу», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в июне в Полазне прекратило функционирование единственное почтовое отделение. Причиной приостановки работы стал критический дефицит кадров. В Управлении федеральной почтовой связи Пермского края тогда пояснили, что жителей Полазны временно обслуживает ближайшее почтовое отделение 614037 по адресу: Пермь, ул. Сестрорецкая, 24. При этом все восемь почтальонов продолжают доставлять жителям посёлка на дом пенсию, социальные пособия, прессу и корреспонденцию без изменений, по обычному графику.

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