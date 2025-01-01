В одном из посёлков Прикамья закрылось единственное почтовое отделение Причина — критический дефицит кадров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Полазне прекратило функционирование единственное почтовое отделение. Согласно информации, предоставленной пресс-службой краевого филиала Федеральной почтовой связи, причиной приостановки работы стал критический дефицит кадров.

Как выяснило местное издание «Зори плюс», работа почты будет восстановлена в привычном режиме, как только отдел кадров найдёт и подготовит новых сотрудников. До решения кадрового вопроса жителям Полазны рекомендуется обращаться в пермское почтовое отделение, расположенное по адресу: ул. Сестрорецкая, 24.

При этом доставка пенсий, социальных выплат, корреспонденции и печатных изданий по-прежнему осуществляется на дом. Местные жители подчеркивают, что проблема с нехваткой персонала в почтовом отделении наблюдается с прошлого года.

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