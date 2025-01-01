Рядом с Пермью в Песьянке закрыли почтовое отделение Жителям предложили ездить в другой пункт за 15 км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Прикамья вновь столкнулись с перебоями в работе Почты России. На этот раз проблема возникла в пригороде Перми. В посёлке Сокол и деревне Песьянка закрыли почтовые отделения.

Как сообщает 59.ru, читатели издания сообщили, что в Соколе почта зарыта уже несколько лет, поэтому за письмами и посылками они вынуждены ездить в Песьянку, однако и там три недели назад почтовое отделение закрыли.

«Люди не могут получить свои посылки, в том числе и со скоропортящимися продуктами. Теперь нас присоединяют к отделению в Кондратово. Чтобы туда доехать, надо пересаживаться в Верхних Муллах», — сообщили читатели издания.

При этом расстояние от Сокола до Кондратово составляет почти 15 км.

В пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Пермского края рассказали, что ситуация с временно неработающими отделениями в Пермском округе связана с отпусками сотрудников и подбором персонала на вакантные должности начальников отделений. Однако при этом прессу, корреспонденцию, пенсии и социальные пособия почтальоны разносят жителям на дом в обычном режиме.

«Посёлок Сокол, которое обслуживает отделение 614514, — закрытая территория, поэтому мы ищем сотрудника из числа местных жителей. Все почтовые и финансовые услуги жители посёлка до этого получали в ближайшем почтовом отделении 614513 в д. Песьянка, но 21 июля начальник уходит в декрет. Получить почту можно будет в отделении 614506 в д. Кондратово, так как в почтовом отделении в Верхних Муллах у сотрудника близится очередной отпуск», — сообщили в пресс-службе «Новому компаньону".

В компании также отметили, что как только найдут и обучат сотрудников, отделения возобновят свою работу.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июне прекратило функционирование единственное почтовое отделение в Полазне. Причиной приостановки работы стал критический дефицит кадров.

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