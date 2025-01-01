На севере Прикамья временно закрыли единственное почтовое отделение Жителям Чердыни придется ездить за 10 км в Рябинино Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В администрации Чердынского муниципального округа сообщили о временном закрытии почтового отделения по ул. Юргановской, 76. Оно приостановило работу с 23 июля в связи с ежегодными отпусками и больничными листами сотрудников, говорится на странице муниципалитета в соцсетях.

В связи с закрытием почты жителям Чердыни предложили обращаться за услугами почтовой связи в п. Рябинино (ул. Северная, 3а), который находится в 10 км от окружного центра. Там принимают коммунальные платежи и продают товары народного потребления.

«Все регистрируемые почтовые отправления будут перенаправляться в отделение почтовой связи в Рябинино. Доставка пенсий, периодической печати и письменной корреспонденции будет производиться почтальонами почтового отделения Чердыни в полном объёме», — сообщили в местной администрации.

Напомним, этим летом перебои работе Почты России в связи с закрытиями отделений происходили уже несколько раз. Один из последних случаев — в пригороде Перми, когда закрылось почтовое отделение в д. Песьянка.

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