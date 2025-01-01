Следком опубликовал видео пермского квеста, где издевались над девочками-подростками Поделиться Твитнуть

скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

В Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю появилось видео смотра следователями квеста, где произошёл инцидент с двумя несовершеннолетними девочками.

На кадрах можно увидеть интерьер – игровые комнаты с клетками и койками, коридоры, зону ожидания, а также служебное помещение сотрудников. Все внутренние стены выкрашены в тёмный цвет, а в качестве элементов декора использованы надписи, написанные будто бы кровью.

Происшествие с участием двух юных пермячек 11 и 14 лет случилось 6 августа в квесте, расположенном на б. Гагарина. Пострадавшие посетили хоррор-игру, в ходе которой им предложили программу, предназначенную для лиц старше 18 лет. Согласно имеющейся информации, в процессе перформанса с детьми обращались грубо: хватали за волосы, использовали плётку. В один из моментов младшую сестру подняли над землёй, схватив за шею.

Обе девочки получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Прокуратура Пермского края и региональное управление СКР отреагировали на произошедшее. Было возбуждено уголовное дело, а Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования.

