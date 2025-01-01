Александр Бастрыкин ждёт доклад по делу об издевательствах над детьми на квесте в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В связи с инцидентом в Пермском крае, где во время квеста пострадали несовершеннолетние, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился подготовить отчёт.

Согласно сообщениям прессы, в Перми две девочки, 11 и 14 лет, получили телесные повреждения при участии в развлекательном мероприятии.

По указанному факту Следственным управлением СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ, касающейся предоставления услуг, не соответствующих стандартам безопасности.

Руководитель СК РФ поручил Денису Головкину, возглавляющему СУ СК России по Пермскому краю, предоставить детальную информацию о расследовании уголовного дела и выясненных деталях произошедшего.

Напомним, в следком обратились матери девочек. Дети рассказывали, что их били плётками, поднимали за головы, таскали за волосы, угрожали электрошокерами и ножами. Травмы 11-летней девочки зафиксировали врачи травмпункта. Мама девочек высказала претензии организаторам квеста, но они не признали вину.

В СК также отметили, что врачи осмотрели девочек и оказали им медпомощь.

