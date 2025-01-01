Пермские правоохранители расследуют жалобу на издевательства над детьми при прохождении квеста Дети рассказали, что их били плётками и таскали за волосы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю сообщает, что в Мотовилихинском районе Перми организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Поводом послужило обращение матери двух девочек, 11 и 14 лет, которые накануне получили травмы, как утверждает мама потерпевших, при прохождении квеста в квеструме на бульваре Гагарина. Дети говорят, что их били плётками, поднимали за головы, таскали за волосы, угрожали электрошокерами и ножами. Травмы 11-летней девочки зафиксировали врачи травмпункта.

Мама девочек высказала претензии организаторам квеста, но они не признали вину, тогда она обратилась в правоохранительные органы.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены и проводятся судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

