Следком возбудил уголовное дело из-за издевательств над детьми на квесте в Перми Дети рассказали, что их били плётками и таскали за волосы

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело из-за травмирования двух девочек, 11 и 14 лет, при прохождении квеста в квеструме на бульваре Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документы и предметы. Продолжается допрос очевидцев, руководителей и персонала квеста. Кроме того, назначены и проводятся судебные экспертизы.





Напомним, поводом для проверок стало обращение матери девочек. Дети рассказывали, что их били плётками , поднимали за головы, таскали за волосы, угрожали электрошокерами и ножами. Травмы 11-летней девочки зафиксировали врачи травмпункта. Мама девочек высказала претензии организаторам квеста, но они не признали вину.





В СК также отметили, что врачи осмотрели девочек и оказали им медпомощь.

