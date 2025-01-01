В эти выходные в Перми увеличат количество автобусных маршрутов № 3, 27 и 40 Изменения связаны с открытием нового зоопарка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в предстоящие выходные, 9 и 10 августа, будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 3, 27 и 40. Об этом сообщает городской департамент транспорта в соцсетях.

По данным ведомства, изменения связаны с «возможным увеличением пассажиропотока из-за открытия нового зоопарка».





Ранее «Новый компаньон» писал, что 7 августа, в день открытия нового зоопарка на ул. Архитектора Свиязева, 17в, в микрорайоне Нагорный скопились длинные пробки вокруг нового комплекса. В целом длина заторов составляла три километра. Кроме того, в первый день работы зоопарка его посетили 20 230 человек.





Напомним, старт работы нового зоопарка дал президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции, а Дмитрий Махонин поделился, что пермский зоопарк находится в пятёрке крупнейших комплексов в стране — его площадь составляет 25 га.

