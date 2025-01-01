В день открытия новый зоопарк Перми посетили 20 230 человек Переезд животных в новые вольеры ещё не закончен Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

В первый день работы пермский зоопарк на ул. Свиязева посетили 20 230 человек, сообщили в пресс-службе учреждения. Репортаж «Нового компаньона» с открытия зоопарка можно прочитать здесь.

Зоопарк занимает 26 га, на них расположены 130 различных построек, среди которых 92 — открытые вольеры для животных.

Площадь самого маленького вольера составляет 34 кв. м, а самого большого — 3,2 тыс. кв. м. В зоопарке отметили, что найти обитателей в таких просторных вольерах может быть непростой задачей. Кроме того, в настоящее время животные адаптируются к новым условиям и не всегда сразу же выходят в вольеры. Посетителей просят с пониманием отнестись к тому, что период адаптации может занять некоторое время.

фото: Пермский зоопарк

В новый зоопарк уже переехали: эму, капибары, кенгуру, черные и королевские грифы, белоголовые сипы, альпака, хайлендский скот, винторогие козы, гималайские тары, гигантские муравьеды, белоплечие орланы, красные, серые и арктические волки, серые и японские журавли, грифовые цесарки, разнообразные попугаи (мелкие и средние), калао, туканы, львы, турако, лесные птицы, выдры, индийские дикобразы, гималайские и бурые медведи, тигр, носухи, снежные барсы, пума, пятнистые олени, мунтжаки, яки, камерунские козы, карликовые овцы и др.

Ряд животных (например, белые медведи) пока не переехал в новые вольеры.

фото: Пермский зоопарк

С началом учебного года в зоопарке откроются творческие лаборатории, экологические лектории и клуб юных биологов. В выходные на территории зоопарка будут проводиться экологические игры, викторины и экскурсии с интерактивными элементами.

Зоопарк находится по ул. Свиязева, 17в, работает с 12:00 до 21:00, кассы открыты до 20:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.