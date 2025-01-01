Владимир Путин дал старт новому зоопарку в Перми Учреждение начнёт работать с 7 августа Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл новый пермский зоопарк, который является одним из крупнейших в стране. Участие в открытии принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор зоопарка Юлия Шитова.

В новом зоопарке собрано более 3 тысяч животных, представляющих 314 видов. Многие из них находятся под защитой и занесены в Красную книгу. Площадь объекта в 16 раз превосходит территорию старого зоопарка на Монастырской.

Для животных созданы благоприятные условия: большие вольеры, климат-контроль и современные системы водоочистки.

Юлия Шитова предложила включить зоопарки в список учреждений культуры, которые можно посетить по Пушкинской карте. Президент поддержал эту идею.

Дмитрий Махонин выразил уверенность, что новый зоопарк станет популярным местом отдыха. Он пригласил жителей посетить зоопарк и познакомиться с его обитателями.

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