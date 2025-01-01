У нового зоопарка на Нагорном в Перми скопилась большая пробка Длина заторов составляет 3 км Поделиться Твитнуть

Фото: скрин "Яндекс карт"

В день открытия пермского зоопарка в микрорайоне Нагорный скопились длинные пробки у нового комплекса.

Согласно данным «Яндекс Карт», затор растянулся от пересечения улиц Космонавта Леонова и Геологов, до перекрёстка с ул. Архитектора Свиязева. Длина пробки — более 500 м. Кроме того, большой поток машин скопился на ул. Архитектора Свиязева. Движение затруднено в обе стороны, со стороны ул. Василия Васильева пробка составляет 1 км 500 м. Почти в 1 км растянулся затор от ул. Космонавта Леонова до ул. Архитектора Свиязева. Все эти улицы подсвечены красным цветом.





Немного затруднено движение и на соседних улицах. Улицы Геологов, Карпинского, Композитора Глинки, Рязанская в геосервисе окрашены в жёлтый цвет. Такая же ситуация и на ул. Мира.





В целом пробки в Перми оцениваются в четыре балла.





Напомним, с 7 августа пермский зоопарк открылся в новом месте по адресу: ул. Архитектора Свиязева, 17в. Старт работы комплексу дал Владимир Путин . При этом в зоопарк перевезены не все животные, поэтому посетителям зоопарка обещают скидку 50%.

