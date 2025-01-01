Стали известны цены в новый пермский зоопарк
Учреждение начёт работать с 7 августа
На сайте зоопарка появились актуальные цены на входные билеты на новую площадку на Нагорном. Новый зверинец начнёт работать уже завтра.
Взрослый билет будет стоить 800 руб., детский (с 4 до 11 лет) — 500 руб. Таким образом, для семьи с одним ребёнком вход в новый зоопарк обойдется минимум в 2100 руб., не считая еды, напитков и развлечений. Но до полного переезда животных в новое место обитания посетителям зоопарка обещают скидку 50%. То есть для взрослых цена билета пока 400 руб., а для детей — 250 руб.
Кстати, цена билета в старом зоопарке на Монастырской составляла 350 руб. для взрослого и 250 руб. для ребенка.
Платить за вход в новом зверинце будут не все посетители. В учреждении предусмотрена система льгот. Например, бесплатно могут пройти участники СВО и члены их семей, а также инвалиды I группы, дети-сироты, Герои Советского Союза и РФ, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие.
Для пенсионеров, инвалидов и членов семей ветеранов боевых действий также действует скидка. Для них вход обойдётся в 350 руб.
С 11 августа начнут действовать экскурсии для сборных групп: 600 руб. для взрослых и 400 руб. для детей, а по предварительной заявке: до пяти человек — 7000 руб., до 15 — 3500 руб.
Новый зоопарк будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 21:00. Кассы открыты с 12:00 до 20:00.
Напомним, учреждение сегодня официально открыл по видеосвязи президент Путин. На открытии были также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор зоопарка Юлия Шитова.
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