Стали известны цены в новый пермский зоопарк Учреждение начёт работать с 7 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте зоопарка появились актуальные цены на входные билеты на новую площадку на Нагорном. Новый зверинец начнёт работать уже завтра.

Взрослый билет будет стоить 800 руб., детский (с 4 до 11 лет) — 500 руб. Таким образом, для семьи с одним ребёнком вход в новый зоопарк обойдется минимум в 2100 руб., не считая еды, напитков и развлечений. Но до полного переезда животных в новое место обитания посетителям зоопарка обещают скидку 50%. То есть для взрослых цена билета пока 400 руб., а для детей — 250 руб.

Кстати, цена билета в старом зоопарке на Монастырской составляла 350 руб. для взрослого и 250 руб. для ребенка.

Платить за вход в новом зверинце будут не все посетители. В учреждении предусмотрена система льгот. Например, бесплатно могут пройти участники СВО и члены их семей, а также инвалиды I группы, дети-сироты, Герои Советского Союза и РФ, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие.

Для пенсионеров, инвалидов и членов семей ветеранов боевых действий также действует скидка. Для них вход обойдётся в 350 руб.

С 11 августа начнут действовать экскурсии для сборных групп: 600 руб. для взрослых и 400 руб. для детей, а по предварительной заявке: до пяти человек — 7000 руб., до 15 — 3500 руб.

Новый зоопарк будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 21:00. Кассы открыты с 12:00 до 20:00.

Напомним, учреждение сегодня официально открыл по видеосвязи президент Путин. На открытии были также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и гендиректор зоопарка Юлия Шитова.

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