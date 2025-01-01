Владелец пермского «Треста 6» подал апелляцию в краевой суд Сергей Миков пытается оспорить приговор по уголовному делу о даче взятки Поделиться Твитнуть

фото: Ленинский районный суд Перми

Глава пермской строительной фирмы «Трест №6» Сергей Миков пытается оспорить свой пятилетний срок по уголовному делу за подкуп чиновницы мэрии Перми Ирины Чирковой.

Его апелляция была зарегистрирована в Пермском краевом суде 7 августа. Дата заседания пока не определена.

Как писал ранее «Новый компаньон», в начале июля Ленинский районный суд Перми признал Микова виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Прокуратура требовала для него более строгого режима и штрафа, но суд вынес приговор — пять лет колонии общего режима.

Следствие установило, что бизнесмен дал взятку главе управления капстроительства Перми Ирине Чирковой и предоставил участок земли Андрею Кудрявцеву из «Управления технического заказчика». Взятки предназначались для продвижения строительных проектов компании Микова.

Во время следствия и суда Миков признал вину и сотрудничал с силовиками.

Ранее, в апреле этого года, Кудрявцев получил два года строгого режима за взяточничество. На этой неделе Чиркову приговорили к шести годам колонии общего режима и большому штрафу за получение взятки от Микова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.