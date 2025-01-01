В Перми вынесли приговор по делу о пожаре на ТЭЦ-9 В конце 2022 года один из сотрудников погиб из-за нарушений требований промышленной безопасности Поделиться Твитнуть

фото: прокуратура Пермского края

Индустриальный районный суд Перми вынес обвинительный приговор по делу о пожаре на ТЭЦ-9. Ведущего инженера-строителя Антона Пономарёва, сотрудника «Т Плюс», признали виновным в нарушении правил промышленной безопасности, что привело к смерти человека и крупному ущербу. Его осудили на два года и шесть месяцев принудительных работ с удержанием 15% зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд в ходе разбирательства, в 2022 году «Т Плюс» заключила договор на монтаж ограждений маслопроводов на ТЭЦ-9. Пономарёв, не проверив всё должным образом, подписал акт приёмки металлического короба, предназначенного для защиты от выброса масла. В результате, короб был введён в эксплуатацию с нарушением, что и стало причиной аварии.

В ноябре на ТЭЦ произошёл разрыв маслопровода из-за колебаний мощности. Масло под давлением вырвалось через незакрытый короб и воспламенилось, вызвав пожар. Один рабочий погиб на месте. Ущерб «Т Плюс» составил более 329 млн руб.

Кроме принудительных работ, осуждённого также лишили права заниматься техническим надзором.

Суд взыскал с «Т Плюс» 2,5 млн руб. в пользу матери погибшего. Приговор пока не вступил в силу.



Напомним, пожар в турбинном цехе пермской ТЭЦ-9 случился 30 ноября 2022 года на площади около 100 кв. м. В результате инцидента пострадали шесть человек, один из которых скончался в тот же день, трое получили лёгкие повреждения и от госпитализации отказались, а двоих поместили в ожоговый центр. Погиб Станислав Столович 1991 г.р., работник подрядной организации «ВСТ-реконструкция». У него было обожжено более 40% тела. Он скончался в реанимобиле.

По факту смерти и получения травм работниками СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промбезопасности».



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