В Перми вынесли приговор по делу о пожаре на ТЭЦ-9
В конце 2022 года один из сотрудников погиб из-за нарушений требований промышленной безопасности
Индустриальный районный суд Перми вынес обвинительный приговор по делу о пожаре на ТЭЦ-9. Ведущего инженера-строителя Антона Пономарёва, сотрудника «Т Плюс», признали виновным в нарушении правил промышленной безопасности, что привело к смерти человека и крупному ущербу. Его осудили на два года и шесть месяцев принудительных работ с удержанием 15% зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как установил суд в ходе разбирательства, в 2022 году «Т Плюс» заключила договор на монтаж ограждений маслопроводов на ТЭЦ-9. Пономарёв, не проверив всё должным образом, подписал акт приёмки металлического короба, предназначенного для защиты от выброса масла. В результате, короб был введён в эксплуатацию с нарушением, что и стало причиной аварии.
В ноябре на ТЭЦ произошёл разрыв маслопровода из-за колебаний мощности. Масло под давлением вырвалось через незакрытый короб и воспламенилось, вызвав пожар. Один рабочий погиб на месте. Ущерб «Т Плюс» составил более 329 млн руб.
Кроме принудительных работ, осуждённого также лишили права заниматься техническим надзором.
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